Cesena, squadra subito in campo: Di Noia in gruppo, terapie per Cascione

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Rientrati a notte fonda dalla trasferta in Sicilia, questa mattina i bianconeri si sono ritrovati al quartier generale di Villa Silvia per iniziare la preparazione al match casalingo di venerdì sera con la Cremonese. Mister Castori ha impostato l’allenamento suddividendo i suoi uomini in due gruppi: coloro che ieri hanno giocato più di 60 minuti al “Barbera” hanno svolto un lavoro di ripristino al fine di smaltire le fatiche della gara, mentre il resto del gruppo, dopo una prima parte in palestra rivolta ad esercizi di prevenzione e tonificazione, si è dedicato ad una messa in azione senza palla seguito da una serie di partite a pressione su spazi ridotti. Quest’oggi è rientrato in gruppo il centrocampista Di Noia mentre Cascione, vittima di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, si è limitato alle terapie. Lavoro specifico in campo per Perticone. Lo riporta il sito ufficiale del Cesena.