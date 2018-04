Cesena, Suagher torna a lavorare con i compagni

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime sul Cesena, riportate dal sito ufficiale del club romagnolo. "Al Centro Sportivo Rognoni, davanti a circa una trentina di appassionati, è andato in scena un allenamento di circa due ore. La mattinata lavorativa è iniziata in palestra con un lavoro di prevenzione e tonificazione, a seguire i bianconeri hanno calcato il sintetico principale e dopo una prima parte riservata ad una messa in azione tecnica-coordinativa si sono dedicati ad esercitazioni situazionali di squadra. La seduta si è conclusa con una partita terminata 4-2 in favore della squadra verde grazie alla doppietta di Jallow e dalle reti di Di Noia e Kupisz mentre per i neri sono andati a segno Chiricò e il giovane Andreoli. E’ tornato a lavorare con i compagni, saltando solo la partitella finale, il difensore Suagher mentre sia Cacia che Esposito hanno svolto un lavoro specifico sul campo in erba. Unico assente l’azzurrino Dalmonte impegnato nel pomeriggio nell’amichevole dell’Under 20 contro la Croazia, aggregati i difensori della Primavera Ceccacci e Ingrosso, oltre all’esterno Andreoli e l’attaccante Babbi. Per domani, al Centro Sportivo di Villa Silvia, è in programma un allenamento pomeridiano con inizio alle ore 15:00", si legge.