Cesena-Venezia, le formazioni ufficiali: Inzaghi scegli Zigoni e Moreo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alle 20.30 scenderanno in campo Cesena e Venezia per la gara valida per la seconda giornata di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

CESENA: Fulignati, Perticone, Rigione, Scognamiglio, Kupisz, Vita, Laribi, Di Noia, Eguelfi, Moncini, Gliozzi

VENEZIA: Russo, Modolo, Andjelkovic, Domizzi, Zampano, Suciu, Bentivoglio, Del Grosso, Falzerano, Zigoni, Moreo.