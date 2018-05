Cesena verso l'ultima giornata: lavoro specifico per Chiricò e Perticone

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Al Centro Sportivo “Rognoni” davanti a circa una ventina di sostenitori, oltre al Presidente Giorgio Lugaresi, il Vice Presidente Graziano Pransani e il Direttore dell’Area Tecnica Rino Foschi, è andato in scena un allenamento pomeridiano per il Cesena di Fabrizio Castori, con la squadra suddivisa in due gruppi. I bianconeri scesi in campo contro il Palermo hanno effettuato un lavoro di prevenzione e tonificazione in palestra seguito da corsa intermittente sul campo in erba, il resto del gruppo invece dopo un tradizionale riscaldamento pre-gara ha sfidato gli Allievi di Mister Ceccarelli in una partita amichevole a tutto campo. Il test in famiglia è terminato 2-1 in favore degli uomini di Mister Castori grazie ad una pregevole girata di Cacia e alla rete di Dalmonte, per gli Under 17 invece il goal della bandiera porta la firma del centrocampista Rocchio. Hanno effettuato un lavoro specifico sul campo Perticone, Eguelfi e Chiricò, terapie invece per Emmanuello e Cascione.