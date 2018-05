Cesena, verso l'ultima: rientrati Perticone, Chiricò ed Eguelfi

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultime sul Cesena, in vista del 42esimo turno di Serie B. La marcia di avvicinamento alla sfida interna contro la Cremonese è proseguita oggi pomeriggio con una seduta incentrata prevalentemente sulla tattica.

Al Rognoni infatti, dopo una prima parte dedicata alla messa in azione, Mister Castori ha lavorato sulla fase di non possesso attraverso prolungate esercitazioni a squadra schierata.

Dopo circa un’ora e mezza l’allenamento si è concluso con una partita su campo ridotto terminata 1-1 grazie al bolide in apertura di Militari per la squadra nera e al diagonale di Moncini per quella verde.

Dopo aver svolto un programma personalizzato nei giorni scorsi, sono rientrati regolarmente in gruppo i bianconeri Perticone, Chiricò ed Eguelfi mentre Cascione ed Emmanuello si sono dedicati alle terapie e palestra.

Infine aggregati i giovani della Primavera: Militari, Andreoli e Carnicelli.

Per domani alle ore 15:00 è in programma l’ultima seduta settimanale al Centro Sportivo di Villa Silvia.