Cesena, Vita: "Due punti buttati, pareggio che fa male"

Fonte: cesenacalcio.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Così Alessio Vita, centrocampista del Cesena, dopo il pareggio con la Pro Vercelli:

Due punti buttati?

“Direi proprio di sì alla luce delle tante occasioni create. Un pareggio che a caldo fa male”.

Ti senti in fase ascendente?

“E’ normale, più si gioca e più si prende fiducia nei propri mezzi. Ringrazio il Mister per l’opportunità anche se speravo di sfruttarla al meglio ripensando all’occasione che mi è capitata”.

Come ti spieghi il calo fisico nella ripresa?

“Ci può stare, abbiamo giocato tre giorni fa una partita difficilissima e per giunta su un campo pesante. Detto questo non ci sono alibi, eravamo in vantaggio per due 2-0 e dovevamo portare a casa la vittoria”.

Il match con il Carpi sarà una sfida ancora più difficile?

“Senz’altro, sono una buona squadra con delle individualità importanti ma sono certo che ce la giocheremo alla pari con la speranza di recuperare i punti persi oggi".