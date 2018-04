Cesena, Vita: "Oggi era una sfida alla nostra portata"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Alessio Vita ha commentato così lo 0-0 del suo Cesena contro il Brescia: “Il rigore? “Non ci sono dubbi anche perché dopo aver spostato il pallone mi ha colpito sul ginocchio finendo per ostacolarmi. Tra l’altro negli spogliatoi è stato lui stesso ad ammetterlo, c’è poco da aggiungere. Se abbiamo rimpianti? Quello no anche se si trattava di una sfida alla nostra portata. Chissà come sarebbe cambiata la partita se l’arbitro avesse concesso quel rigore. Sono rimaste cinque partite e dobbiamo cercare di conquistare quanti più punti possibili. Siamo venuti qui con l’intento di vincere, sapevamo che non sarebbe stato facile ma a mio avviso non abbiamo rischiato nulla e la prestazione c’è stata”, riporta il sito ufficiale bianconero.