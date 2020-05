Cessione Livorno: 500mila euro di caparra. Un altro milione e mezzo con la permanenza in B

L'era di Aldo Spinelli al Livorno sembra essere al capolinea. E questa volta per davvero. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sembra essere arrivata alla fine la telenovela per la cessione del Livorno all’imprenditore libanese Majid Yousif, numero uno della Share’nGo. L’accordo sarebbe stato trovato con il versamento di una caparra da 500mila euro al momento della firma sul contratto e con la clausola di riconoscere a Spinelli per un anno e mezzo il 25 per cento sulla eventuale cessione dei calciatori attualmente in rosa. Poi tutto dipenderà da quale campionato farà nella prossima stagione il Livorno. In caso di retrocessione sarebbe sufficiente la caparra versata; se invece il Livorno rimanesse in serie B, Yousif dovrebbe aggiungere un milione e 500 mila euro.