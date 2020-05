Cessione Livorno, si dimette il legale italiano di Majd Yousif dopo la perquisizione in Olanda

Sono frammentarie le notizie che arrivano dall’Olanda in merito alla maxi operazione condotta dalla polizia presso le sedi della Share ‘ngo, società di car sharing operante anche in Italia, ma soprattutto azienda che fa capo a Majd Yousif, manager da tempo in trattativa per l’acquisto del Livorno. In attesa di comunicazioni precise dalle autorità Orange tramite LivornoLive.it arriva, invece, la notizia che il legale italiano di Yousif, che stava seguendo la trattativa per l’acquisto del club labronico, avrebbe rassegnato le dimissioni. Una novità, questa che mette ancor più a rischio l’operazione dopo che lo stesso Aldo Spinelli ai nostri microfoni si era detto in attesa di notizie.