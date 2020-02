Cessione Livorno, Yousif: "Chiusura lontana. Siamo alla due diligence"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale Majd Yousif, presidente della Share'ngo, ha voluto fare il punto circa le indiscrezioni che lo vogliono in trattativa per l'acquisto del Livorno da Aldo Spinelli:

"C.S.Group S.p.a nella persona del suo Presidente Dr. Yousif pochi giorni fa ha incontrato per la prima volta la Famiglia Spinelli per valutare se vi fossero le condizioni e la volontà di avviare una trattativa per la cessione del Livorno Calcio. Trattativa che a seguito di una prima disponibilità della Famiglia sta passando ad una fase successiva, quella della valutazione dei bilanci e delle comuni attività di due diligence. Tale approfondimento richiede lavoro e tempo e non può certo risolversi nel giro di pochi giorni, come invece sorprendentemente scopriamo dalle notizie apparse sui media nelle ultime ore, secondo le quali avremmo già acquisito il Livorno Calcio. Per la serietà e il rispetto che dobbiamo alla città vogliamo ribadire che i tecnici sono al lavoro, ma che siamo solo all’inizio e non alla fine di un percorso. Consci e positivamente colpiti dall'entusiasmo e dal sostegno che sentiamo intorno a noi non solo dai tifosi, ma da tutta Livorno, confermiamo il nostro massimo impegno e collaborazione con la Famiglia Spinelli per giungere ad un accordo che ci auguriamo possa concludersi in tempi ragionevolmente brevi".