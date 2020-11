Ceter: "Venendo a Pescara ho fatto la scelta giusta. Bella la prima vittoria, avanti così"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto l’attaccante colombiano del Pescara Damir Ceter, che ha parlato dopo la prima vittoria dei suoi, ottenuta domenica contro il Cittadella: "Siamo contenti di aver vinto la prima partita. Al di là dei miei gol, era importante sbloccarci e alla fine possiamo dire di essere riusciti a ottenere quello che volevamo. Contro il Cittadella si è visto io vero Pescara, una squadra che non molla mai. Non abbiamo concesso mai neanche un centimetro. Spero che si possa riuscire ad avere sempre la stessa testa".

Prosegue poi: "Si è creata una bella chimica nello spogliatoio. Ho delle belle sensazioni e sento la vicinanza e l’affetto del mister e dei miei compagni. Mi sento molto apprezzato e questo mi regala una grande forza per scendere in campo tranquillo, ma con la voglia di fare il massimo per questa squadra. Spero di poter fare bene con questa squadra e questa maglia e poter crescere sia come uomo che come calciatore e poter contribuire ai successi di questa squadra. Ho visto un progetto importante con questa società e sono stato subito convinto di venire a Pescara e oggi sicuro di aver fatto la scelta giusta".