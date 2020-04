Che futuro per la B? Mezzaroma: "Non c'è la soluzione perfetta. Ci sarà qualche scontento"

Il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato ai microfoni di Telecolore della situazione in Serie B dicendosi favorevole a un cambio di format con la disputa dei soli play off e play out per chiudere la stagione: “Al momento dobbiamo attendere le decisioni del Governo in merito agli allenamenti collettivi e non possiamo escludere nessuna ipotesi. Per quanto riguarda la chiusura della stagione io sarei per concluderla giocando anche in estate inoltrata, senza però compromettere la prossima stagione. - continua Mezzaroma - Nessuna soluzione sarà perfetta, qualcuno perderà sempre qualcosa e ci sarà qualche scontento, ma è inevitabile”.