Chevanton esalta il Lecce: "Individualità esaltate dal collettivo. È un capolavoro di Corvino"

Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia l’ex centravanti del Lecce Ernesto Chevanton ha parlato dell’attacco della squadra salentina elogiando tutti i suoi componenti, compreso quel Massimo Coda che è andato vicino a raggiungere il suo record di sei gare di fila a segno (l’italiano si è fermato a cinque): “Questo è il Lecce di Coda, non solo per i sette gol e il ruolo di capocannoniere, ma perché ha una squadra che gli consente di esaltarsi. A Verona ha ancora una volta dimostrato che i gol li fa anche segnare agli altri come successo con Stepinski. I due poi hanno trovato una sintonia quasi spontanea nonostante siano entrambi neo acquisto e qui è stato bravissimo Corini. - continua Chevanton – E poi è il Lecce di Falco che va in campo nel finale, segna e regala successi. Con Pippo ho giovato un anno quando era giovane, poi ha cercato gloria in A altrove prima di tornare in Salento mostrando tutti i suoi numeri anche in Serie A. Pettinari poi è un bomber di razza e magari presto vedremo anche Rodriguez. In questo Lecce sono andati a segno dieci giocatori a conferma dell’esaltazione del collettivo in un complesso di grandi individualità, è un capolavoro costruito da Pantaleo Corvino. Ha la forza di un’esperienza straordinaria costruitasi negli anni di una lunga carriera, di grandi successi, conosce gli angoli più remoti del calcio. Padroneggia ogni situazione, la sua è una visione ad ampissimo raggio".