Chiaretti: "Cittadella nel cuore ma voglio portare in alto il Foggia"

© foto di Federico Gaetano

Dal magazine del Cittadella arrivano alcune dichiarazioni di Lucas Chiaretti, centrocampista brasiliano oggi al Foggia transitato per tre stagioni dal 'Tombolato': "Cittadella è stata la mia casa per tre anni e in questo ambiente mi sono sentito parte di una vera e propria famiglia. Questa squadra e questi tifosi resteranno sempre nel mio cuore e con loro penso di aver ottenuto in questi anni delle grandi soddisfazioni, sia a livello personale, che a livello collettivo. L'avventura al Foggia? Foggia è una piazza diversa rispetto a Cittadella, sotto molti punti di vista: i tifosi sono molto esigenti, ma allo stesso tempo molto calorosi e fedeli, perché ad ogni partita lo stadio è sempre pieno. Qui mi trovo molto bene e ci sono i presupposti per fare una grande annata. L’ambiente di Foggia mi stimola e mi spinge a dare sempre il massimo.La società è molto solida e crede fortemente nel gruppo. Quest’anno sono arrivati giocatori importanti, con l’auspicio di poter arrivare in Serie A entro due stagioni. Non sarà semplice in questo campionato, a causa della penalizzazione in classifica, ma ci proveremo fino alla fine. A livello personale, spero di poter confermare quanto di buono fatto a Cittadella e, se possibile, di migliorarmi ulteriormente".