Chibsah: "Ho detto no alla Serie A per tornare a Frosinone"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Radio Day il centrocampista del Frosinone Raman Chibsah si è raccontato nella sua seconda avventura in Ciociaria (fonte Ciociaria Oggi): "Il momento di flessione? Non stiamo passando un momento positivo, ma come dice sempre il mister dobbiamo stare tranquilli, siamo secondo e non dobbiamo farne un dramma. Il mio ritorno a Frosinone? E' stato tutto molto veloce. Avevo anche un'altra richiesta molto importante dalla Serie A ed era di fatto tutto pronto con questa squadra, avevo già la testa lì. Però quanto è arrivata la chiamata di Stirpe mi sono sentito in debito con questa squadra, quindi ho detto al mio procuratore di prendere tempo e alla fine ho deciso di tornare qui".