Chievo, a fine stagione niente rinnovo per Cesar e Frey

Si profila un doppio addio in casa Chievo Verona al termine della stagione in corso. Stando a quanto riportato dal Corriere di Verona il club della famiglia Campedelli avrebbe deciso di non rinnovare il contratto a due senatori come Bostjan Cesar e Nicolas Frey.