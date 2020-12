Chievo, ag. Illanes: "Avellino? La possibilità di un suo ritorno è molto alta"

Il procuratore del difensore Julian Illanes (In forza al ChievoVerona, ma di proprietà della Fiorentina), Andrea Pasini, ha parlato a Sportchannel del futuro del suo assistito che potrebbe tornare all'Avellino nella prossima finestra di mercato: “Quella di tornare in Irpinia è un'idea che il ragazzo aveva già la scorsa estate e se non si fosse verificata la possibilità di giocare in Serie B l'unica società che avrebbe preso in considerazione in terza serie era l'Avellino. - continua Pasini – Le possibilità che un trasferimento in biancoverde avvenga è molto alta, ma bisogna mettere d'accordo tutte le parti e ci vorrà un po' di tempo”.