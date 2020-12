Chievo, Aglietti: "Abbiamo fatto bene, la squadra ha sbagliato poco. Sono contento"

Soddisfatto Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo, al termine del match che ha visto il Chievo battere la Reggina per 3-0. "Non c'era bisogno di risposte, bisognava avere un equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. Contro Lecce e Frosinone abbiamo perso per colpa nostra ma non era mancata la prestazione. Dobbiamo mantenere questa concentrazione e questa rabbia di portare a casa i risultati, questo deve essere l'atteggiamento. La squadra ha sbagliato poco, noi abbiamo i nostri difetti e non possiamo dominare gli avversari. Abbiamo un'identità ben precisa e si vede. Abbiamo fatto bene, è chiaro che loro erano molto chiusi e ci voleva molta pazienza. Dopo il primo gol abbiamo avuto qualche spazio in più, sono stati bravi i ragazzi avendo sempre il pallino del gioco senza rischiare praticamente mai nulla. Sono contento però da domani nuovamente testa bassa e lavorare".

Contento di tornare a non subire reti?

"Fino a due partite fa eravamo la miglior difesa, non si può vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Ci serve per crescere, quando non prendiamo gol è molto importante ed abbiamo la capacità di segnare in ogni momento. A livello di occasioni siamo la prima squadra del campionato, non ci possiamo lamentare".