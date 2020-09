Chievo, Aglietti: "Bene per essere la prima gara, giocato con qualità"

Le dichiarazioni rilasciate da Aglietti dopo Pescara-Chievo 0-0.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha parlato dopo il pareggio per 0-0 ottenuto sul campo del Pescara. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TGGialloblu.it: "Sono soddisfatto perché la partita non era facile, il Pescara è una buona squadra e noi siamo ancora in fase di costruzione. Oggi hanno giocato dal primo minuto giocatori che sono arrivati pochi giorni fa come Mogos e Palmiero, però sono soddisfatto perché per le occasioni che abbiamo avuto potevamo anche portare a casa la vittoria. Ovviamente abbiamo ancora da lavorare tanto e cercare di concretizzare al meglio le occasioni che costruiamo in partita. Per essere la prima gara e contando il fatto che non abbiamo fatto amichevoli in fase di precampionato, mi fa sperare bene per il futuro. Abbiamo giocato con qualità cercando di far girare sempre la palla".