Chievo, Aglietti: "Bravi a rimanere in partita, ci giochiamo qualcosa di importante"

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Chievo-Cittadella 4-1.

Il Chievo torna a sorridere, dopo un momento decisamente delicato. La formazione gialloblù riscatta le due recenti sconfitte battendo per 4-1 il Cittadella tra le mura amiche. Una vittoria accolta con sollievo dal tecnico Alfredo Aglietti, che ha analizzato così il match ai canali ufficiali del club.

Mister ieri aveva detto di vincere a tutti i costi, ma oggi il Chievo ha vinto anche bene per prestazione, convinzione, carattere e risultato finale.

“Oggi a differenza delle altre partite c’è stata la vittoria, perché anche in precedenza le prestazioni c’erano state. E’ chiaro che quando vinci vedi tutto in maniera diversa. Siamo contenti, perché ci rilanciamo in questo rush finale per i playoff: è tutto aperto. I ragazzi si sono meritati la vittoria, perché abbiamo vissuto due settimane intense in cui sono venuti a mancare i risultati. Sono contento per loro, perché li vedevo un po’ abbattuti. Sapevamo di trovare una squadra difficile, che gioca un ottimo calcio e che era passata anche in vantaggio. La cosa che mi è piaciuta di più e che, dopo il loro gol, non ci siamo disuniti. Siamo rimasti in partita, ci siamo riorganizzati e siamo risaliti metro dopo metro. Chiaramente l’espulsione è stata un vantaggio per noi nella gestione della gara, però già da prima il Chievo aveva il pallino del gioco in mano. La vittoria di stasera ci ripaga delle amarezze precedenti”.

Quanto conta vincere andando sotto e segnando quattro reti, rispetto magari ad una vittoria più agevole?

“Il risultato è largo, dice che abbiamo fatto bene e che ce lo siamo meritato. Se andiamo a vedere i primi venti minuti, sono stati molto difficili. Siamo stati bravi a rimanere in partita perché, dopo le partite contro Cremonese e Juve Stabia in cui non sono arrivati punti, il gol preso poteva rappresentare un contraccolpo psicologico importante. Questa squadra sta crescendo sul piano del carattere e andremo a giocare le ultime due partite con la testa libera, perché dietro non ci sono più problemi. Perdendo stasera, potevamo rimanere invischiati in una situazione pericolosa. Fisicamente stiamo bene: recuperiamo per affrontare il Benevento, che non sta regalando niente. Dovremo sudarci il risultato anche lì”.

Di Noia è stato sfortunato protagonista contro la Juve Stabia e, dopo il gol, ha esultato in modo particolare. Segno che lui, come tutta la squadra, voleva scrollarsi di dosso la negatività accumulata in precedenza.

“Giovanni aveva commesso il fallo da rigore, ma aveva conquistato anche il rigore del 2-0: si guarda sempre al bicchiere mezzo vuoto. Era molto deluso per l’errore che aveva fatto, anche se era una cosa involontaria. Sono ragazzi che ci tengono e l’esultanza di Di Noia lo sta anche a dimostrare. La partita di stasera poteva cambiare la stagione: perdendo saremmo rimasti invischiati nella parte bassa della classifica, avendo vinto possiamo giocarci un qualcosa di importante con la consapevolezza giusta”.

Sei squadre, tra cui il Chievo, in pochissimi punti: quanto conta ogni minimo dettaglio, visto che c’è differenza tra una posizione di classifica e un’altra?

“Intanto sarebbe importante arrivare ottavi, perché in questo momento siamo fuori dalla griglia playoff. Siamo abituati a questo dentro-fuori: sarà importante essere dentro tra 180 minuti”.