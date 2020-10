Chievo, Aglietti: "Brescia banco di prova importante per capire a che punto siamo"

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brescia di domani: “Il Brescia è una delle squadre retrocesse dalla Serie A, ed è chiaro che sia una delle favorite per la vittoria finale di questo campionato. Dal cambio di allenatore si è vista subito una reazione della squadra, già l’altra sera hanno vinto molto bene contro il Lecce. - continua Aglietti come si legge sul sito del club – Sarà una partita difficile per noi, da prendere con le molle e a cui arriviamo abbastanza bene con gli stessi giocatori a disposizione della partita giocata sabato. È chiaro che sarà per noi un banco di prova importante. Un test impegnativo, che servirà a capire anche a che punto siamo”.