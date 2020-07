Chievo, Aglietti: "Cittadella compatto e veloce. Pronti due piani per affrontarlo"

Derby veneto domani per il Chievo Verona che al 'Bentegodi' ospiterà il Cittadella per il terzultimo turno di Serie B. In conferenza stampa Alfredo Aglietti, tecnico dei clivensi, ha presentato il match. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Bisogna solo guardare avanti perché le ultime due partite hanno lasciato tanto amaro in bocca. Detto questo non dobbiamo pensare al passato, ma concentrarci sulle prossime tre. Dobbiamo raccogliere per quanto seminiamo. Poche chiacchiere, conta solo il risultato e domani deve arrivare a tutti i costi. Dobbiamo avere in testa solo quello che abbiamo sbagliato in modo tale da non commetterli più. Il Cittadella? Sono una squadra in un periodo complicato, con quattro sconfitte consecutive. E' una cosa che è capitata a tutte le squadre dopo la ripresa. Anche loro come noi hanno bisogno di punti proprio come noi. Giocano un ottimo calcio e lavorano insieme da tanti anni con Venturato. Il loro rombo a centrocampo gli da grande densità a centrocampo e velocità in attacco con le loro punte. L'assenza di Giaccherini? Abbiamo preparato la gara sia con tre punte che con un'altra disposizione tattica. Molto dipenderà da come si evolverà la gara. I concetti e la strategia dobbiamo averla chiara in testa. Dovremo essere bravi a dare l'imprintig giusto alla partita. Recuperi? Dovrebbero tornare sia Cotali che Obi".