Chievo, Aglietti: "Col Pordenone servirà esser pimpanti e svegli. Gara intensa". I convocati

"Rispetto alla settimana scorsa non è cambiato niente, non recupero nessuno, Di Noia, Bertagnoli e Vaisanen sono un po' indietro, non avrò Obi... siamo questi, ma andiamo avanti".

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pordenone, esordisce così il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti. Che ha poi proseguito: "Abbiamo spinto molto la scorsa settimana, avevamo tre gare in una settimana, questa settimana ho cercato di scaricare di più il lavoro perché devo avere una squadra pimpante, sveglia, domani sarà una gara ad alta intensità, dovremmo esser bravi in tutte le situazioni di rapidità nel campo: sono comunque soddisfatto del lavoro fatto. Il Pordenone da neo promossa ha sorpreso tutti lo scorso anno, sono un club molto serio, fa le cose per bene e ha ambizioni, lo hanno dimostrato sul mercato: Tesser per altro è molto esperto, ci conosciamo bene e sappiamo pregi e difetti l'uno dell'altro, ma in campo non andiamo noi (ride, ndr). A ogni modo troveremo una squadra che gioca un buon calcio e ha tanta intensità, oltre alla voglia di accorciare la classifica: sarà una gara impegnativa. Ma per tutte le gare possono essere opportunità o insidie. Ecco anche perché occorre sempre tenere alta la concentrazione, non dobbiamo mai abbassare la guardia: le cose cambiano in fretta, dopo sei gare non possiamo pensare niente. Servono sempre umiltà e spirito di sacrificio".

Di seguito ecco i convocati:

PORTIERI: Bragantini, Semper

DIFENSORI: Cotali, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione

CENTROCAMPISTI: Garritano, Giaccherini, Metlika, Palmiero, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Canotto, Ciciretti, De Luca, Djordjevic, Margiotta, Pucciarelli.