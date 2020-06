Chievo, Aglietti: "Dieci gare da giocare alla morte. Pronti ad affrontare una nuova normalità"

vedi letture

Ospite dei microfoni dei canali ufficiali del Chievo Verona Alfredo Aglietti, tecnico dei clivensi, ha commentato la ripresa del campionato di Serie B nel giorno della pubblicazione dei calendari: "Stiamo tornando ad una normalità che normalità non è. Senza pubblico ma con tante restrizioni. E' una situazione nuova e complicata per tutti con le squadre che sono state senza allenarsi per mesi. Le prossime dieci gare saranno complesse sotto tantissimi aspetti, da quello fisico, passando per quello ambientale e fino ad arrivare a quello climatico. Servirà grande attenzione. Saranno dieci partite tiratissime, ci prepariamo per giocarle alla morte. Come sta la squadra? Quasi tutti sono tornati in buone condizioni. I ragazzi si sono dimostrati professionisti sotto tutti punti di vista. La condizione atletica? Abbiamo fatto due settimane di lavoro con carichi importanti, una sorta di mini preparazione. La prossima settimana sarà invece una settima tipo che ci servirà per arrivare alla prima partita".