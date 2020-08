Chievo, Aglietti: "Empoli costruito per vincere. 120 minuti possono diventare lunghi"

vedi letture

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha parlato della sfida contro l’Empoli nel primo turno dei play off spiegando di vedere grande equilibrio nella gara di domani: “L’unico vantaggio che abbiamo è il doppio risoltato a favore, ma non possiamo ragionare in quest’ottica perché 120 minuti potrebbero diventare lunghi. Affronteremo una squadra partita per vincere il campionato, che a gennaio si è rinforzata ancora e penso che al momento abbiamo il 50% di possibilità di ripartire. È una cosa nuova per tutti dover gestire tante partite a distanza ravvicinata in un periodo in cui di solito si avvia il nuovo campionato e adesso non è così. - continua Aglietti come riporta Trivenetogoal.it - L’unico dubbio che ho è la presenza di Ceter uscito malconcio dalla sfida contro il Pescara, sarebbe importante averlo a disposizione. L’importante è il risultato collettivo, a turno i riflettori vengono accesi sia sull’uno che sull’altro giocatore. L’importante sarebbe poter gioire tutti insieme”