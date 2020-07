Chievo, Aglietti: "Fra Entella e Trapani il bivio della nostra stagione. Serve il salto di qualità"

Sfida da ex al 'Comunale' di Chiavari per Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo che domani sfiderà l'Entella, formazione che ha guidato nel recente passato. Ecco le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia: "A Chiavari sarà la terza partita della settimana e noi abbiamo speso tanto sul piano servono contro Spezia e Frosinone. In più affronteremo un'Entella a caccia di punti salvezza su un sintetico che può essere un fattore. Noi però siamo al bivio della stagione: fra la gara di domani e quella col Trapani ci giochiamo molto e potremo capire quali saranno gli obiettivi per il nostro finale di stagione. Se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo capire che prestazioni come quelle col Frosinone devono poi essere ripetute anche nelle occasioni successive. Indisponibili? Gli stessi dell'ultima partita. Per il resto vedo una squadra consapevole che quella di domani può essere la partita della svolta".

Il tecnico poi analizza le qualità della compagine di Roberto Boscaglia: "E' una squadra che verticalizza subito. Hanno uno delle linee mediane più complete della categoria. Sanno sviluppare gioco sulla trequarti e in fase d'impostazione non prende molti rischi. Dovremo essere molto concentrati"