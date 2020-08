Chievo, Aglietti: "Giocatori esperti come Djordjevic devono guidare i ragazzi in campo"

vedi letture

Intervistato nel pre partita dai microfoni di DAZN, Alfredo Aglietti ha parlato delle aspettative rispetto ai giocatori esperti come Djordjevic nella semifinale di ritorno contro lo Spezia:

"Siamo una squadra giovane ed è chiaro che i nostri giocatori più esperti come Djordjevic e Obi devono guidare i ragazzi in campo. Filip è uno di questi, sta facendo un finale di stagione molto importante e mi auguro che non si fermi stasera, né lui né tutti".