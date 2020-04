Chievo, Aglietti: "Lotterò per vincere come ho fatto nel Verona"

Dal Verona al Chievo, il passo è stato breve per Alfredo Aglietti. Il tecnico della formazione gialloblu ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Noi allenatori subiamo sia le scelte belle che quelle brutte, e a distanza di tempo sarebbe inutile tornarci sopra. E’ evidente che mi dispiacque, ma ora sono al Chievo, e lotterò per vincere come ho fatto nel Verona". Poi una chiosa sulla ripresa dei campionati: "La salute va messa prima di ogni altra cosa. Quando e se potremo tornare a giocare lo dovranno decidere i medici. E le disposizioni andranno ascoltate alla lettera, non fosse altro per il rispetto che si deve avere nei confronti di chi sta lavorando giorno e notte per salvarci la vita, mettendo a rischio la sua".