Chievo, Aglietti: "Non mi sento tradito dall'Hellas. Spero di potermi ripetere qui"

Nella giornata di oggi in casa ChievoVerona è stato presentato il nuovo tecnico Alfredo Aglietti che ha parlato del suo ritorno a Verona (dove ha vestito entrambe le maglie dei principali club cittadini e allenato l’Hellas nel finale della scorsa stagione) e della sfida contro l’Ascoli di domani: “Voglio ringraziare il presidente e il Chievo per avermi dato fiducia e la possibilità di lavorare insieme. Ho grande voglia di rivalsa, di rimettermi in gioco, e penso che questa sia la piazza giusta da dove ripartire. Non mi sento tradito dall’Hellas, ma su questo penso se ne sia parlato già abbastanza. Sono felice del risultato che ho ottenuto, ma poi la società ha fatto scelte diverse che in questo momento stanno dando ottimi frutti. Spero di potermi ripetere con il Chievo, una società ambiziosa dove c’è tutto per fare bene. - conclude Aglietti come riporta Tggialloblu.it - In questi ultimi meri ero un po' insofferente per non aver trovato una squadra, ho avuto altre proposte, ma ho preferito aspettare e finalmente è arrivata questa occasione. Sono carico per questa nuova avventura. Campionato? Dovremo concentrarci fin da subito visto il periodo intenso di gare. Già domani contro l’Ascoli servirà invertire la rotta in un campionato dove regna un equilibrio incredibile, dove basta poco per cambiare tutto".