Chievo, Aglietti: "Orgoglioso dei ragazzi, possiamo ambire a qualcosa di importante"

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Chievo-Empoli 1-1.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio interno contro l’Empoli.

Mister, oggi è stato fatto un grande passo avanti dai suoi ragazzi.

“Assolutamente, oggi devo fare i complimenti alla squadra perché hanno fatto una grande partita. Di spiace per non aver raggiunto una vittoria che avremmo meritato, ma sul piano dello spirito di squadra e della ricerca del risultato ci abbiamo provato fino alla fine. La Spal quando è rimasta in dieci si è solo difesa, mentre noi siamo andati vicini al gol con Bertagnoli e Garritano. Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra e mi dispiace per questi ragazzi, che oggi avrebbero meritato la vittoria per quello che hanno dato in campo. Il campionato è lungo, ma questa partita ci deve dare spunti positivi perché ce la siamo giocata alla pari con la prima della classe che ha qualcosa in più di noi. Oggi la differenza non si è vista, perché siamo riusciti a sopperire con il gioco e con l’organizzazione. Oggi i ragazzi non devono essere delusi, ma orgogliosi di quello che hanno fatto”.

La squadra ormai dà la sensazione di potersela giocare con tutte.

“Sia nella partita pulita che in quella sporca, la squadra riesce sempre a dire la sua. Si guarda spesso al bicchiere mezzo vuoto, probabilmente perché c’è la consapevolezza di fare buone prestazioni. Il gruppo è sano e dà sempre tutto in campo, magari facendo degli errori ma sempre con la voglia di migliorarsi e di guardare avanti con fiducia. Il campionato è lungo e siamo tutti là: vedremo a marzo/aprile dove saremo. Con questo spirito, saremo a giocare per un obiettivo importante. La promozione diretta è difficile per noi perché ci sono squadre con organici superiori, ma il nostro spirito mi piace e dobbiamo migliorare delle piccolezze che sui cui possiamo agire nel tempo”.

In una partita così è difficile parlare dei singoli, ma cito tre nomi: Obi, Ciciretti e Bertagnoli.

“Bertagnoli è un ragazzo che, quando gioca, dà sempre il massimo. Gli altri due vengono da situazioni diverse tra Covid e infortuni: bisogna dargli il tempo di migliorare la loro condizione, che vuol dire anche farli giocare. Oggi mancava Canotto, che in una partita come questa avrebbe fatto comodo. Molti devono migliorare la condizione come Fabbro, che anche oggi ha fatto una partita generosissima ma non aveva i 90 minuti nelle gambe. Dobbiamo gestire bene le energie in vista delle prossime partite, ma è chiaro che il recupero di certi giocatori per noi è fondamentale”.

Il prossimo avversario è il Pisa, che ha battuto per 3-0 il Lecce.

“Non me l’aspettavo, complimenti a loro. Stanno bene e, dopo un inizio difficile, hanno fatto 10 punti in 4 partite. L’organico del Pisa è simile al nostro e cioè con ottimi giocatori che, se riescono a dare continuità al loro campionato, possono ritagliarsi uno spazio importante e puntare ai playoff”.