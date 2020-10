Chievo, Aglietti: "Salernitana ostica. Sarà una partita da prendere con le molle"

Alla vigilia del match del 'Bentegodi' contro la Salernitana Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo, ha analizzato i temi del match attraverso i canali ufficiali del club clivense: "In questo campionato non ci sono partite facili, e storicamente all’inizio questo fattore vale ancora di più perché siamo un po’ tutti in fase di rodaggio e le prime gare sono complicate anche per quanto riguarda la condizione fisica. Abbiamo anche diversi giocatori con 120 minuti sulle gambe, dopo la partita di mercoledì sera contro il Catanzaro. Sarà per noi la prima partita in casa, torniamo al Bentegodi in campionato dopo tantissimo tempo. La Salernitana è una squadra ostica da affrontare, come tutte le formazioni di Castori che si chiudono bene e ripartono sempre con efficacia. Riescono a farlo anche con qualità perché hanno giocatori come Tutino, Djuric e Casasola, tutti calciatori importanti. Sarà una partita da prendere con le molle ma noi dovremo comunque dare seguito alle prestazioni di questo inizio di stagione, cercando però questa volta di portare a casa la vittoria".