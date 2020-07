Chievo, Aglietti: "Se non facciamo risultato a Castellammare si complicano le cose"

Una sfida quasi da dentro o fuori quella che si prospetta per il Chievo Verona, impegnato domani sul campo della Juve Stabia. Di questo match, nella conferenza alla vigilia, ne ha parlato il mister gialloblù Alfredo Aglietti: "Anche a Cremona la squadra non ha fatto male, ma ci manca un po' di cinismo, un po' di cattiveria per finire diversamente le partite a livello di risultati: se ne parla molto di cattiveria e determinazione, ma è una cosa che anche i ragazzi devono avere dentro, innata, una voglia di cercare da loro stessi qualcosa in più. Questo va migliorato, perché a livello di possesso palla e gioco stiamo facendo bene. Però raccogliamo poco, e anche domani sarà una gara dura, difficile, su campo sintetico: la Juve Stabia è aggressiva, ti viene a prendere, tiene su il ritmo. Chiaro, si dovrà vedere anche chi ne ha di più a livello fisico, è la terza gara in sette giorni".

La gara è però fondamentale: "Per il nostro futuro è importante, non portando a casa un risultato si complicherebbe tutto da qui alla fine. La sarà un ambiente caldo, non solo per il meteo, ma non bisogna pensare a questo. Non dovremmo farci intimidire o cadere nelle provocazioni, ma il mio riferimento è a livello calcistico. Per il resto ci sarà chi controlla".

Conclude poi: "Saremmo più o meno gli stessi dell'altro giorno, da lunedì non abbiamo recuperato nessuno, solo Segre che rientra dalla squalifica. Ma spero di riavere praticamente tutti a partire da venerdì prossimo".