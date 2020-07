Chievo, Aglietti: "Soddisfatto della prestazione, dimostra che siamo in crescita"

A margine dell'uno a uno sul campo della Virtus Entella, Alfredo Aglietti, tecnico del ChievoVerona, ha analizzato i temi del match ai microfoni del canale ufficiale gialloblù. Queste le sue dichiarazioni:

Come valuta questo pareggio?

"Dipende. Bisogna vedere se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. Per le occasioni che abbiamo avuto meritavamo di vincere, ma dall'altra parte abbiamo fatto venticinque minuti eccezionali nel secondo tempo. Speravo di vincerla, ma la squadra è un po' calata nel finale. Anche stasera però i ragazzi mi sono piaciuti, hanno giocato con personalità: hanno subito gol, ma non si sono abbattuti. Abbiamo gestito lo svantaggio, dopo il pari pensavo avessimo ancora birra per vincerla, ma come ho detto siamo un po' calati. Prendiamo il punto, sono comunque soddisfatto della prestazione, perché dimostra che siamo in crescita".

Anche oggi poco fortunati nelle decisioni arbitrali.

"Sono errori meno gravi all'interno di una partita rispetto ad altre occasioni. E poi un errore arbitrale non deve deconcentrarci. Dopo un errore dell'arbitro, come con lo Spezia, abbiamo preso gol. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, non dobbiamo perdere la concentrazione e non perderci in proteste. Dobbiamo stare attenti, parleremo anche di questo".

Quali tasti hai toccato all'intervallo?

"Ho detto ai ragazzi di continuare a giocare così e di velocizzare le giocate, specie sugli esterni. Per venticinque minuti abbiamo creato molte situazioni pericolose, e siamo stati anche sfortunati. La squadra sta bene mentalmente, peccato che raccogliamo meno di quanto creiamo".

Lo schema l'avevate preparato così?

"Sì, la palla andava messa sul secondo palo. È venuto bene: ci proviamo, a volte ci riescono, altre volte no".

Come sta Obi? A Trapani mancherà Leverbe...

"Sotto questo aspetto ne usciamo con tanti dubbi per la prossima gara. Ci penseremo da lunedì, adesso è giusto staccare un po' dopo tre partite in una settimana. Anche Cotali ha avuto un problema in allenamento, ha subito una botta al ginocchio. Poteva essere anche lui una soluzione da centrale. Dovremo inventarci qualcosa, ma con la disponibilità che mi danno i ragazzi qualcosa inventeremo, sono sicuro che chi giocherà si farà trovare pronto".