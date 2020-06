Chievo, Aglietti: "Spezia ha individualità di valore. Ma noi vogliamo la vittoria"

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia: “Sono soddisfatto del lavoro svolto in settimana, i ragazzi si sono allenati bene e penso che affronteranno con lo spirito giusto questa sfida. Dalla prossima settimana inizieranno anche i turni infrasettimanali e sarà più difficile preparare le gare, ma ora siamo concentrati solo su questo match. Il pareggio di Crotone, nonostante potevamo meritare qualcosa di più, ci ha dato fiducia nei nostri mezzi per affrontare il meglio tutte la altre gare. - continua Aglietti – In questo momento pensiamo solo allo Spezia e non credo che l’assetto della squadra non sarà stravolto, cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile. Lo Spezia ha avuto qualche difficoltà a inizio stagione, ma ha qualità individuali importanti, inferiori solo al Benevento secondo me. Hanno tanti giocatori tecnici e veloci, ma dobbiamo fare il nostro gioco. Quest'anno sta facendo veramente un ottimo lavoro e vedremo domani sera chi la spunterà. Noi domani vogliamo la vittoria e per fare questo dovremo essere concentrati e determinati dall'inizio alla fine".