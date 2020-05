Chievo, Aglietti sul futuro: “In A vorrei giocarmela, sennò spero di avere un anno per riprovarci”

vedi letture

“Ho avuto dall’inizio sensazioni positive, grande fiducia. E ce l’ho ancora”. Parla così Alfredo Aglietti del propri futuro nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in edicola: “Se dovessimo andare in A la prima cosa che ho chiesto alla società è di potermela giocarmela ancora, se non ce la faremo spero che il signor Wolf possa avere un anno in più per riprovarci”.