Chievo, Aglietti sull'Empoli: "Altra gara difficile. sarà importante recuperare energie psicofisiche"

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro l'Empoli e l'intenso periodo che sta vivendo la Serie B in queste settimane: “In questo periodo si lavora cercando di recuperare energie, mettere la squadra nelle condizioni migliori di scendere in campo anche se ci sono così tante partite di fila che sembra di essere tornati alla fine della scorsa stagione. Sarà importante recuperare le energie psicofisiche ed entrare in campo con la testa giusta in una gara difficile come quella contro l’Empoli. Abbiamo grandi motivazioni per portarla a casa con una grande prestazione. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre che hanno qualcosa di più a livello di rosa e l’Empoli è una di queste, hanno mantenuto più o meno la stessa rosa dello scorso anno e si sono rinforzati ulteriormente. Sarà un’altra partita difficile, ma siamo consapevoli di poter mettere tutti in difficoltà se facciamo quello che sappiamo. La squadra ha lavorato bene e forse manca solo la ciliegina sulla torta rappresentata dalla mancata vittoria a Ferrara. - conclude Aglietti – Gli attaccanti stanno tutti bene, recupero anche Fabbro, e ho tanti dubbi su chi far partire e ci penserò fino all’ultimo su qualche coppia far partite dall’inizio".

Questi i 25 convocati del tecnico clivense per la sfida:

Portieri: Seculin, Semper

Difensori: Illanes, Rigione, Laverbe, Renzetti, Pavlev, Cotali, Mogos, Gigliotti

Centrocampisti: Zuelli, Obi, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Di Noia, Viviani, Bertagnoli

Attaccanti: Fabbro, Grubac, Djordjevic, D’Amico, Margiotta, De Luca, Ciciretti