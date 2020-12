Chievo, Aglietti: "Tanti assenti, ma non mi lamento". Fra i convocati torna Di Noia

“Abbiamo tanti indisponibili, ma non mi lamento mai delle assenza: chi non c'è non gioca, meglio concentrarsi su chi è a disposizione”. Parla così in conferenza stampa il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti sui numerosi giocatori che non prenderanno parte alla trasferta: “Si allenano tutti bene, su questo non ho problemi, anzi, da qualcuno mi aspetto miglioramenti. Posso però dire, e sono contento per lui, che rientra Di Noia dopo tanto tempo, ci darà una mano".

Sono 24 i giocatori convocati da Aglietti per la trasferta di Frosinone con tanti giovani aggregati alla prima squadra per fare fronte alle moltissime assenze. In mezzo al campo torna però Di Noia. Questo l’elenco completo:

Portieri: Seculin, Bragantini, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Pavlev, Cotali, Mogos, Gigliotti, Munaretti

Centrocampisti: Zuelli, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Di Noia, Viviani, Bertagnolli

Attaccanti: Canotto, Grubac, Djordjevic, D’Amico, Rovaglia, Margiotta, De Luca