Chievo, Aglietti: "Vincere per dare più valore ai vecchi risultati". I convocati per il Venezia

Vigilia di gara in casa ChievoVerona, con mister Alfredo Aglietti che ha presentato il match contro il Venezia, valido per la 16^ giornata del campionato di B: "Abbiamo lavorato bene, è stato un peccato non aver giocato contro il Cittadella, ma arriviamo così più freschi alla sfida contro il Venezia, che sarà difficile: dopo gli ultimi buoni risultati, però, sarebbe importante vincere, darebbe maggior ragione ai pareggi ottenuti. Chiaro che la fatica ora inizia a farsi sentire, ma la sosta ci ha fatto un pochino tirare il fiato a livello mentale, qualcuno ha recuperato meglio, ma non abbiamo chissà quale vantaggio: gli avversari stanno facendo ruotare i giocatori, come facevamo noi".

Parlando poi dell'avversario: "Stanno riproponendo lo stesso buon calcio dello scorso anno, sono un gruppo affiatato a convinto nei propri mezzi, sono in fiducia e fanno bene quello che devono fare. La classifica che hanno è forse una sorpresa, i lagunari hanno conquistato forse qualche punto in più rispetto a quelli che si poteva prevedere, ma i frutti di quello che stanno facendo si vedono. Sarà sicuramente un bel test per noi, ma non voglio focalizzarmi troppo sul Venezia, mi interessa che i miei facciano la partita e vadano in campo con personalità".

Conclude: "Ho più o meno chiara tutta la formazione, non avendo giocato ho potuto vedere recuperare tutti i giocatori, anche quelli più stanchi. Ora pensiamo solo a chiudere bene questo 2020, vorremmo arrivare alla sosta con il morale alto, dopo un cammino particolare che ci ha visto alle volte un po' discontinui: abbiamo peccato forse sulla gestione di alcuni sprazzi di gara, ma il tutto è stato fatto per la voglia di fare molto bene. Qualche punto ci manca, ma ho un gruppo di ragazzi straordinario che sta lavorando bene".

Diramata quindi la lista dei convocati: non sarà del match il solo attaccante Luigi Canotto.

Ecco l'elenco dei 25:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Colley, Cotali, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Di Noia, Garritano, Giaccherini, Obi, Palmiero, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Ciciretti, D’Amico, De Luca, Djordjevic, Fabbro, Grubac, Margiotta.