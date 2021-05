Chievo-Ascoli 3-0, le pegelle: Canotto uomo playoff, Corbo in giornata no

Le pagelle di Chievo-Ascoli, gara finita 3-0 per i veneti.

CHIEVO-ASCOLI 3-0

Marcatori: 19’, 57’ Canotto (C), 80’ Garritano (C)

CHIEVO

Semper 6 – Partita sostanzialmente da spettatore non pagante, con un paio di palloni bloccati su calcio piazzato.

Bertagnoli 6,5 – Occupa in modo diligente una posizione non propriamente sua, contenendo quando l’Ascoli spinge e proponendosi talvolta in fase offensiva. Dà il là all’azione del 3-0.

Vaisanen 6 – Viene rilanciato da Aglietti, ripagando la fiducia del mister con diverse chiusure sugli attaccanti avversari.

Rigione 6,5 – Oltre al solito ottimo lavoro difensivo, nel finale del primo tempo sfiora il 2-0 con una conclusione salvata miracolosamente da Sarr.

Renzetti s.v. – Deve abbandonare il campo dopo pochi minuti, a causa di un problema fisico. (Dall’8’ Cotali 6,5 – Non fa rimpiangere il compagno, proponendosi con buona costanza sulla sinistra e servendo a Canotto il pallone del 2-0)

Garritano 7 – Partecipa in modo molto attivo alla fase di rifinitura, servendo a Canotto il pallone del vantaggio. Suo il punto esclamativo sul match, con la rete del 3-0.

Viviani 6 – In una gara scorbutica e avara di occasioni, è determinate il suo contributo a livello di sostanza in mezzo al campo. (Dal 67’ Palmiero 6 – Entra per dare più geometrie alla mediana clivense nella fase finale del match)

Obi 6 – Fa sentire la sua presenza in mediana, recuperando diversi palloni per poi consentire al Chievo di ripartire. (Dall’84’ Zuelli s.v.)

Di Gaudio 6 – Qualche iniziativa sulla sinistra, in una gara in cui non è tra i giocatori gialloblù più in evidenza. (Dal 68’ Mogos 6 – Si piazza sulla destra, non avendo molto lavoro da sbrigare in fase difensiva)

Fabbro 6,5 – Importante il suo lavoro sporco fatto su tutto il fronte offensivo, con tanti palloni difensi e rilanciati come quello dell’azione del raddoppio)

Canotto 8 – Recita la parte del leone, incidendo enormemente sul risultato con una doppietta e con l’assist per il 3-0 di Garritano. (Dall’84’ Margiotta s.v.)

ASCOLI

Sarr 6 – Da rivedere la sua uscita in occasione del vantaggio di Canotto, ma poi si riscatta salvando il possibile 2-0 di Rigione e negando la tripletta a Canotto nel finale.

Corbo 5 – Primo tempo da incubo per il terzino destro, che tra i tanti momenti di difficoltà si fa sfuggire Canotto in occasione dell’1-0. Non migliora quando passa al centro della difesa.

Brosco 5,5 – Gara al di sotto della sufficienza per il difensore, che non chiude su Canotto in occasione del raddoppio del Chievo. (Dal 59’ Pucino 6 – Porta un po’ più di spinta sulla corsia di destra, rispetto a quanto visto fino al suo ingresso in campo)

Quaranta 6 – Dopo una prova con diverse chiusure difensive, alza bandiera bianca in occasione del 3-0 quando perde il duello in velocità con Canotto.

D’Orazio 5,5 – Quando il Chievo spinge sulla sua corsia, fatica a contenere e non è molto più efficace in fase di spinta.

Eramo 5,5 – Prestazione insufficiente, per i tanti duelli persi in mezzo al campo contro i centrocampisti gialloblù.

Danzi 6 – Tra i pochi che si salvano dell’Ascoli, visto che prova a dare geometrie alla squadra e sfiora anche il gol da fuori area.

Caligara 5,5 – Al di là di incaricarsi dei calci piazzati, emerge poco nel momento in cui i bianconeri provano ad attaccare. (Dal 59’ Bidaoui 6 – Un paio di spunti sul fronte sinistro dell’attacco, che però non hanno gli effetti sperati)

Mosti 5 – Galleggia tra centrocampo e attacco, senza collegare al meglio i reparti né incidere nell’ultimo passaggio. (Dal 70’ Kragl 6 – Entra a risultato già compromesso, non avendo molte occasioni per incidere)

Simeri 5,5 – In una gara con pochi palloni giocabili, si fa notare solo con una conclusione dalla distanza deviata in corner. (Dal 59’ Dionisi 5,5 – Il suo ingresso in campo non aumenta di molto la pericolosità offensiva dell’Ascoli)

Bajic 5 – Prestazione decisamente sottotono per l’attaccante, che non riesce praticamente mai ad incidere negli ultimi metri. (Dal 70’ Charpentier 6 – Pochi palloni toccati negli ultimi venti minuti)