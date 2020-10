Chievo, Canotto: "Vittoria meritata, devo essere più cattivo in zona gol"

Le dichiarazioni di Canotto dopo Reggiana-Chievo 0-1

Prima vittoria stagionale per il Chievo, per 0-1 al Mapei Stadium contro la Reggiana. A fine gara, l’esterno clivense Luigi Canotto ha commentato il successo della sua squadra ai microfoni di Dazn.

Partita complicatissima, ma alla fine siete riusciti ad ottenere la prima vittoria che stava diventando quasi un’ossessione per il Chievo.

“Abbiamo lavorato veramente bene tutti quanti, siamo una grande squadra. Il mister e il suo staff hanno preparato la gara benissimo. Sapevamo che questo era un campo difficile, ma penso che oggi abbiamo meritato di portare a casa i tre punti”.

Aglietti però è esigente si aspetta molto di più da voi.

“Il mister chiede tanto a tutti quanti e noi cerchiamo di fare quello che ci chiede. Talvolta ci riesce di più e altre meno, ma l’importante è entrare in campo con la giusta mentalità per affrontare ogni partita”.

Tu vieni da tre anni intensi con la Juve Stabia. Possiamo dire che ti sei conquistato la Serie B con la qualità delle tue prestazioni?

“Bisogna fare sempre bene altrimenti, come mi diceva un mio vecchio allenatore, ti rubano la merenda. Io cerco di giocare sempre al meglio espero che arrivino i risultati, sia per me che per la squadra”.

Il Chievo adotta un modulo che ti consente di arrivare in area tante volte: oggi, infatti, hai avuto numerose occasioni.

“Oggi la palla non voleva entrare. Devo andare più cattivo, perché oggi ho avuto 4/5 occasioni. Il mister mi chiede sempre di chiudere la fase offensiva. Sono uscito da un momento non bello perché ho avuto il Covid, ma ora sto bene”.

Dopo la sosta ci sono stati altri casi.

“Faccio un appello: la mascherina è importante per tutti quanti. Tutto il mondo sta vivendo un periodo complicato e, siccome ci sono passato, posso dire che è veramente brutto”.