Chievo, Ceter: "Punto importante, felice per il gol"

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Chievo Ceter, autore del definitivo 1-1 contro il Crotone.

Entrare a partita in corso e risultare decisivo: una qualità che non hanno tutti. Ce l'ha avuta oggi Damir Ceter, autore del gol dell'1-1 a pochi minuti dalla fine nella sfida tra Crotone e Chievo. Al termine della gara l'attaccante clivense ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da TGGialloblu.it: "Sono molto contento per il gol e per aver conquistato insieme alla squadra un punto molto importante, contro una squadra molto forte come il Crotone. Ho cer cato sempre di aiutare i miei compagni, poi Renzetti mi ha dato un pallone praticamente perfetto ed è stato facile segnare. Sono entrato praticamente senza riscaldamento dopo sette minuti, per via dell'infortunio capitato a Giaccherini. Il nostro obbiettivo è dare il massimo sempre quando c'è bisogno e, per essere la prima gara dopo quattro mesi, penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Non è arrivata la vittoria purtroppo, ma ci portiamo a casa un punto che ci da fiducia già per la prossima sfida con lo Spezia. Il Crotone è un'ottima squadra, ma abbiamo dimostrato che possiamo fare bene contro tutti".