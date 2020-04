Chievo, completamente sanificato il centro sportivo di Veronello. Aglietti è tornato a Verona

Così come anticipato da TMW nello speciale della settimana scorsa sulle condizioni delle strutture dei club di Serie B (Clicca qui per leggere il focus della nostra redazione!) il Chievo, racconta oggi il Corriere di Verona, ha già sanificato completamente il centro sportivo di Veronello in attesa di avere delucidazioni sulla ripartenza del campionato cadetto. In più Alfredo Aglietti, tecnico subentrati a Michele Marcolini poco prima del lockdown, è già rientrato a Verona.