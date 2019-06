© foto di Federico Gaetano

Cresce l’ottimismo in casa ChievoVerona per l’iscrizione del club alla prossima Serie B. Come riferisce Trivenetogoal.it in serata il presidente Luca Campedelli sarebbe riuscito a far quadrare i conti per rientrare nei parametri necessari per l’iscrizione rispettando così la scadenza di lunedì 24 giugno.