© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della rifinitura mattutina svolta al centro sportivo, mister Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati del suo Crotone per la gara di domani contro il Chievo Verona. Per l'occasione, in difesa mancherà Gigliotti, che sta scontando la squalifica, ma anche Curado e Marrone, indisponibili come gli attaccanti Maxi Lopez, Nalini e Ruggiero.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Cordaz, Festa, Figliuzzi

Difensori: Bellodi, Cuomo, Golemic, Mazzotta, Panza, Rodio, Spolli

Centrocampisti: Barberis, Benali, Crociata, Gomelt, Itrak, Molina, Mustacchio, Rutten, Zanellato

Attaccanti: Evan''s, Messias, Simy, Vido.