Il centrocampista del Chievo Giovanni Di Noia ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club il successo contro la Cremonese: "Sono contento sia per il gol sia per la vittoria soprattuto perchè penso di essermelo meritato dopo otto mesi un po' traumatici. Penso sia il gol più bello che abbia fatto. Meglio di così penso non poteva andare. Aiuta l'autostima? Aiuta tantissimo. Non l'avrei mai potuta immaginare una partita così. Sono contento per la vittoria perchè ce la meritavamo. Siamo ritornati ad ambire a posizione alte".