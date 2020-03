Chievo, Djordjevic: "Aglietti ha portato entusiasmo. Obiettivo secondo posto"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Chievo Filip Djordjevic:"Fisicamente sono a posto. Peccato per l’infortunio di ottobre, prima di farmi male mi sentivo davvero alla grande. In campionato abbiamo perso tanti punti: proveremo a riprenderceli, abbiamo tutto per rendere finalmente secondo il nostro potenziale Il campionato però è ancora lungo, siamo in tempo per guadagnare posizioni".

Cosa è cambiato con Aglietti?

"Ha portato prima di tutto tanto entusiasmo, oltre alle sue idee tattiche. C'è bisogno di tempo per metterle in pratica, ma con Ascoli e Cosenza abbiamo fatto bene. A noi attaccanti poi dà tanti consigli".