Chievo, Djordjevic al 90': "Vignato? Importante fino a quando rimarrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo sbanca il Penzo di Venezia per 0 a 2. Uno degli autori dei due gol, Filip Djordjevic, ha commentato la gara in diretta a DAZN:

"Fare gol è sempre bello e importante, soprattuto per noi attaccanti. La vittoria di oggi ci dà tanta fiducia, anche ai giovani. Abbiamo sempre fatto bene ma ci sono sempre mancati i tre punti, che oggi invece sono arrivati. Speriamo di continuare così la prossima settimana contro il Pisa. Loro sono entrati in campo in modo molto aggressivo, con tanti contrasti, e noi abbiamo risposto presenti. Abbiamo meritato la vittoria, è uscita fuori la nostra qualità. Se sono un pilastro del mister? Dobbiamo chiederlo a lui, io do sempre il massimo. La cosa importante è che la squadra giochi bene".

Su Vignato:

"Ha tanto talento. Spero ci possa dare una mano da qui a fine stagione o a gennaio, insomma fino a quando rimarrà qua".