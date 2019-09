Chievo, Djordjevic: "Mancano i gol e i punti ma stiamo dando il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara che ha visto il Chievo impattare per 1-1 contro un Pordenone che ha difeso strenuamente la porta dopo la doppia espulsione, Filip Djordjevic, autore del gol clivense, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN. Non poteva mancare un commento alla prolungata astinenza da vittorie al Bentegodi, che si protrae dallo scorso dicembre:

"Stiamo cercando anche noi la risposta, queste partite vanno vinte, perché stiamo giocando bene, stiamo producendo un bel gioco. Oggi la colpa è anche mia che potevo fare almeno 2-3 gol. Dispiace per i tifosi e per la società che ci dà tanto, e anche per noi che stiamo dando il massimo ogni giorno. E' un peccato, abbiamo buttato altri 2 punti. Ho avuto le occasioni per risolvere la partita, anche quella all'ultimo minuto. Mi dispiace perché avremmo meritato la vittoria."

Pesano nello spogliatoio i 9 mesi senza vittorie in casa? "E' cambiato tanto dall'anno scorso, c'è un'altra energia, c'è positività e questa è una cosa buona, anche lo spogliatoio la sta vivendo bene. Mancano i gol e mancano i punti ma stiamo dando il massimo e speriamo di vincere la prossima."

Non partivi così bene dalla stagione 2014 con la Lazio: "Da quell'anno ho avuto poca continuità, ora ho la fiducia del mister e avevo solamente bisogno di opportunità di giocare. Sto dimostrando che la qualità c'è".