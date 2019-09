Chievo, dopo la chiusura del mercato si riparte: con l'incognita Vignato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i chiacchieratissimi talenti del calcio italiano, in sede di mercato estivo, c'è stato sicuramente Emanuel Vignato, classe 2000 di proprietà del Chievo Verona, che sembra a un passo dall'accordo con la Sampdoria. Accordo poi sfumato, con il centrocampista che è quindi rimasto alla corte di Marcolini, che a partire da questo weekend, quello post sosta Nazionali, potrà tastare quale sia lo spirito del ragazzo.

Le parole responsabile dell'area tecnica - Dopo la chiusura del mercato, queste le parole di Sergio Pellissier in merito alla mancata cessione del calciatore: "Fino all'ultimo abbiamo cercato di cedere Vignato perché il suo contratto va in scadenza e per noi è un problema. Avevamo già provato a inizio estate di rinnovare il suo contratto ma il suo procuratore non ha voluto. Adesso proveremo a riparlarci per provare a rinnovare il contratto e semmai venderlo più avanti. Intanto se lui continua a dimostrare di avere la voglia e l'entusiasmo dell'ultimo periodo a noi potrà dare una grossa mano".

Il futuro del calciatore - Successivamente a queste dichiarazioni, una quadra sembra essere stata trovata. Gli scaligeri vorrebbero rinnovare il contratto del centrocampista, e sul piatto hanno messo un triennale con la promessa di una cessione: Sampdoria e Atalanta sempre vigili, ma molto dipenderà da Vignato stesso e dalle sue volontà.