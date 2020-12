Chievo-Empoli 1-1, le pagelle: Obi sontuoso, La Mantia letale. Male Semper sul gol

Le valutazioni di Chievo-Empoli, gara terminata 1-1.

CHIEVO-EMPOLI 1-1

Marcatori: 18’ Obi (C), 61’ La Mantia (E)

CHIEVO

Semper 5,5 – Dopo un primo tempo quasi da spettatore non pagante, nella ripresa si fa superare dal cross di Mancuso poi tradotto in rete da La Mantia.

Mogos 6,5 – Accompagna con continuità l’azione offensiva, facendosi notare anche per un paio di ottime diagonali difensive.

Leverbe 6 – Complice anche un campo non perfetto, non sempre imposta l’azione con la necessaria precisione.

Gigliotti 6 – Puntuale nell’anticipare gli attaccanti avversari, sia in azioni sviluppate che su palle inattive. Soffre maggiormente nella ripresa.

Renzetti 5,5 – Si vede che deve ancora recuperare la forma ottimale, visto che non spinge con la solita frequenza. Nella ripresa becca il secondo giallo per aver fermato Bajrami lanciato verso la porta.

Ciciretti 5,5 – L’ex di giornata serve i compagni che partecipano alla manovra offensiva con alterne fortune. (Dal 63’ Bertagnoli 6,5 – Ottimo impatto sulla gara, con un colpo di testa ben parato da Furlan e un pallone non sfruttato da Garritano che poteva valere la vittoria)

Obi 7 – Il migliore in maglia gialloblù, per come pressa i portatori di palla avversari per tutta la gara e soprattutto per aver firmato il gol del vantaggio.

Palmiero 6,5 – Il solito cervello della mediana clivense. Dai suoi piedi partono tanti palloni invitanti, tra cui quello che porta al gol di Obi. (Dall’83’ Viviani s.v.)

Garritano 6 – Una spina nel fianco, che parte da sinistra per poi o crossare o accentrarsi per tentare la conclusione. Nella ripresa, pur da posizione defilata, spreca l’occasione della vittoria. (Dall’83’ Giaccherini s.v.)

Fabbro 6 – Come da prassi, non si risparmia in fase di non possesso con tanti ripiegamenti difensivi. Paga questo continuo movimento sul piano della precisione nei passaggi. (Dal 63’ Margiotta 5,5 – Fatica ad incidere in avanti nella seconda parte del match)

De Luca 5,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, fallendo una comoda occasione da gol nel primo tempo. (Dal 71’ Cotali 6 – Nel finale si limita a contenere nella sua zona di competenza)

EMPOLI

Furlan 6 – Non ha molte responsabilità sul gol di Obi. Nella ripresa tiene il risultato sull’1-1, deviando sopra la traversa il colpo di testa di Bertagnoli.

Casale 6 – Sostituisce al meglio Fiamozzi, proponendosi in diverse occasioni sulla fascia destra soprattutto nella prima frazione di gioco.

Romagnoli 6 – Prova nel complesso sufficiente da parte del centrale difensivo, nel duello con le punte del Chievo.

Nikolaou 6,5 – Grande prestazione, sia sul piano della protezione della propria area che della pericolosità in quella avversaria sulle palle inattive.

Parisi 6,5 – Spinge con grande costanza sulla corsia di sinistra, mettendo in mezzo diversi cross pericolosi.

Haas 5,5 – Parte timido nei duelli nella zona nevralgica del campo, per poi crescere leggermente con il passare dei minuti.

Stulac 5,5 – Pressato con costanza da Obi, fatica ad organizzare la manovra empolese. (Dall’81’ Ricci s.v.)

Zurkowski 5,5 – Un tiro che termina debolmente tra le braccia di Semper e poco altro. (Dal 62’ Bandinelli 6 – Con il suo ingresso in campo dà freschezza alla mediana empolese)

Moreo 6 – Buon lavoro tra le linee, sul piano dei rifornimenti per le punte. (Dal 62’ Bajrami 6,5 – Con i suoi strappi mette in difficoltà la difesa del Chievo, provocando anche la seconda ammonizione per Renzetti)

La Mantia 7 – Dopo un primo tempo di duelli continui con i centrali avversari, nella ripresa firma l’1-1 appoggiando di testa da due passi sul cross di Mancuso.

Mancuso 6,5 – Sempre in movimento negli ultimi metri, si mette in mostra per l’assist che porta al gol del pareggio. (Dall’81’ Olivieri s.v.)